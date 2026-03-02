الجاسر يتفقد حركة السفر والخطط التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، مرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر.

وبدأت جولة معاليه من صالة الترحيب، حيث شاهد مرافق الصالة والخدمات المقدمة للمسافرين، واطلع على البوابات الإلكترونية، واستمع إلى شرح عن آلية العمل والتقنيات المستخدمة لتعزيز كفاءة وسرعة الإجراءات.

وزار معاليه منطقة السوق الحرة، ومنطقة الجوازات، حيث قُدّم له عرض عن أبرز الخدمات المقدمة للمغادرين والقادمين.

وتضمنت الجولة زيارة مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، للوقوف على جاهزية المركز والخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى زيارة منطقة الجمارك، واستمع إلى شرح عن التقنيات الحديثة المستخدمة لكشف الممنوعات وتسهيل حركة المسافرين.

تحديث الرحلات المتأثرة بالأحداث الراهنة

واطّلع معاليه على تحديث الرحلات المتأثرة بالأحداث الراهنة، ومتابعة حركة السفر بما يحقق الانسيابية المطلوبة، والجهود المبذولة لجميع العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون، وتوفير سبل الراحة والرعاية كافة لهم، ضمن منظومة متكاملة من الكفاءة والتنظيم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ولعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها.

واختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية جولته الميدانية بمشاركة العاملين في المطار وجبة إفطار رمضان، موجهًا بتكثيف الجهود المبذولة لتسهيل حركة المعتمرين والزوار والمسافرين، وتوفير تجربة سفر ثرية لهم وفق أعلى معايير الجودة واليسر، في مرحلتي القدوم والمغادرة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030.

ونوه بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار، مثمّنًا حجم التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل انسيابية السفر والقدوم، إذ تشهد حركة المسافرين نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن مطارات جدة اعتمدت الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي لموسم ذروة العمرة لعام 1447هـ؛ بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين خلال شهر رمضان وحتى نهاية الموسم، عبر تشغيل ثلاث صالات رئيسية، وتعزيز منصات الجوازات والأمتعة والجسور المتحركة، ورفع الجاهزية البشرية إلى أكثر من 10 آلاف موظف، وذلك لضمان انسيابية الحركة وتقديم تجربة سفر آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن.