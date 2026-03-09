الجفالي للسيارات ترعى مبادرة توزيع مليون وجبة إفطار صائم بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية

أعلنت شركة الجفالي للسيارات، الموزع العام المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في المملكة، عن رعايتها لمبادرة “مليون وجبة إفطار صائم”، والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية والدراسات. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر المستدام والمباشر في المجتمع.

تستهدف المبادرة توزيع مليون وجبة إفطار في الشوارع والميادين الرئيسية وعند الإشارات المرورية في كل من الرياض، وجدة، والدمام. وتهدف هذه الجهود إلى توفير وجبات إفطار صحية لقائدي المركبات قبل وقت الأذان، والحد من السرعة الزائدة على الطرقات وتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن رغبة السائقين في اللحاق بموعد الإفطار، وكذلك ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي في نفوس الشباب.

يشارك في تنفيذ هذه الحملة الميدانية أكثر من 700 متطوع، تم تدريبهم وتأهيلهم بأساليب احترافية لضمان سلامة التوزيع وانسيابية الحركة المرورية، مما يعكس روح التعاون التي تميز المجتمع السعودي.

وتأتي رعاية “الجفالي للسيارات” لهذا البرنامج تجسيداً لدور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد على تفعيل دور الشركات في التنمية المجتمعية ورفع نسبة المساهمة في العمل التطوعي.

وأكدت الشركة أن هذه الرعاية نابعة من التزامها الراسخ بدعم المبادرات التي تساهم في رفاهية المجتمع وسلامة أفراده، مشددة على أن دورها لا يقتصر على الريادة في قطاع السيارات، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في البناء الاجتماعي والإنساني.