الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري
المواطن - فريق التحرير

أكمل الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول مرحلة برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

وشملت الزيارات أندية الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى نادي أبها، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى, سعيًا لتفعيل خطة عمل تستهدف تعزيز التكامل والشراكة الفنية بين المنتخب والأندية، وتحقيق التوافق في المستهدفات، بالشكل الذي يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المونديال.

وخلال الزيارات للأندية عقد اجتماعات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، شُرحت خلالها مرتكزات خطة برنامج الإعداد التي تهدف إلى الرفع من الجاهزية البدنية والفنية، والتركيز على أهمية الالتزام ببرامج متكاملة تشمل الاستشفاء والتغذية وجودة النوم، بما يخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آنٍ واحد، استعدادًا للبطولة المقرر انطلاقها في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وخلص البرنامج إلى زيارة (19) ناديًا في (13) مدينة ومحافظة، والاجتماع مع (80) لاعبًا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية في الأندية، لما يفوق (40) ساعة من الاجتماعات؛ في نهج يعكس الشراكة الفعلية والتكامل المؤسسي بين المنتخب والأندية، للرفع من جاهزية الأخضر ودعم حضوره التنافسي في كأس العالم 2026.

