“الجوازات” تشارك المسافرين فرحة عيد الفطر عبر المنافذ الدولية

شاركت المديرية العامة للجوازات المسافرين فرحة حلول عيد الفطر، في مختلف المنافذ (الجوية، والبرية، والبحرية)، حرصًا منها على تقديم تجربة سفر مميزة تعزز أواصر التواصل المجتمعي وتجسد كرم الضيافة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة خلال إجازة عيد الفطر، وأوضحت أنها دعمت جميع المنافذ بكوادر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة، وتسهيل حركة السفر وانسيابيتها على مدار الساعة.