الجيش الأردني: إيران استهدفت أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيّرات

الجيش الأردني: إيران استهدفت أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيّرات

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
الجيش الأردني: إيران استهدفت أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيّرات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيّرات، خلال الساعات الماضية.

وأكّدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيّرات خلال الساعات الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صدّ صاروخ واحد.

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج...

محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح في الأردن 

محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح في الأردن 

من جهته، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 15 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأوضح أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيّرات.

وأشار إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

إقرأ المزيد

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
العالم

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول...

العالم