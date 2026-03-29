الجيش الأردني: تصدينا لـ 242 صاروخاً ومسيرة منذ اندلاع الحرب

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أعلن الجيش الأردني أنَّ 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي البلاد في الأسبوع الرابع من الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأضاف (في بيان) أن سلاح الجو الأردني تصدى ودمر تلك الصواريخ بكفاءة، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، سقطا شرقي البلاد، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وبين أن الأردن تعرض لاعتداءات إيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب، ووصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضيه إلى 262 صاروخا ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية.
وتمكن سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة.
وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على استمرارها في القيام بواجبها بكل قوة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه من كل اعتداء آثم، وأن تصون حدود المملكة بكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق.