Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الأردني: تصدينا لـ 242 صاروخاً ومسيرة منذ اندلاع الحرب

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
الجيش الأردني: تصدينا لـ 242 صاروخاً ومسيرة منذ اندلاع الحرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الأردني أنَّ 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي البلاد في الأسبوع الرابع من الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف (في بيان) أن سلاح الجو الأردني تصدى ودمر تلك الصواريخ بكفاءة، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، سقطا شرقي البلاد، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

قد يهمّك أيضاً
الجيش الأردني يحبط تهريب مواد مخدرة من سوريا ومقتل مهرّب

الجيش الأردني يحبط تهريب مواد مخدرة من سوريا ومقتل مهرّب

الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

وبين أن الأردن تعرض لاعتداءات إيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب، ووصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضيه إلى 262 صاروخا ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية.

وتمكن سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة.

وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على استمرارها في القيام بواجبها بكل قوة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه من كل اعتداء آثم، وأن تصون حدود المملكة بكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد