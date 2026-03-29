الجيش الأردني: تصدينا لـ 242 صاروخاً ومسيرة منذ اندلاع الحرب

أعلن الجيش الأردني أنَّ 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي البلاد في الأسبوع الرابع من الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف (في بيان) أن سلاح الجو الأردني تصدى ودمر تلك الصواريخ بكفاءة، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، سقطا شرقي البلاد، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وبين أن الأردن تعرض لاعتداءات إيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب، ووصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضيه إلى 262 صاروخا ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية.

وتمكن سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة.

وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على استمرارها في القيام بواجبها بكل قوة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه من كل اعتداء آثم، وأن تصون حدود المملكة بكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق.