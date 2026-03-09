الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

جددت إسرائيل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستهدف مقرات جمعية “القرض الحسن” التابعة لحزب الله.

وأفادت مصادر، بأن غارة إسرائيلية طالت فرعاً للقرض الحسن، الذي يعتبر ذراع حزب الله المالية، في الضاحية الجنوبية، وفقا لـ”العربية”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة جديدة من الضربات ضد أهداف تابعة لـ “حزب الله” في الضاحية.

أتى ذلك، بعدما أشار المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في فيديو نشره على حسابه في إكس، إلى أن القوات الإسرائيلية ستضرب في الساعات القريبة البنى التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرا مركزيا في تمويل نشاط حزب الله. ودعا سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم.

كما شدد على أن حزب الله “يجر سكان الضاحية الجنوبية، إلى حرب لصالح النظام الإيراني الضعيف ويجعلهم يدفعون الثمن”.

وكانت إسرائيل استهدفت خلال الأسبوع الماضي أفرع عدة لجمعية القرض الحسن التي تتوزع على 31 فرعاً في عموم الأراضي اللبنانية، لاسيما في الضاحية الجنوبية وجنوب البلاد.