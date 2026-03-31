الجيش الكويتي: اعتراض 5 صواريخ باليستية و 7 مسيّرات

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض 5 صواريخ باليستية و 7 مسيّرات.

وأضاف في بيان مفصل، أن القوات المسلحة الكويتية اعترضت وتعاملت خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية مع 5 صواريخ باليستية معادية، و7 طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، مؤكدا استمرار القوات المسلحة الكويتية في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة وبما يكفل حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

