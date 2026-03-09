الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى مراعاة التنظيمات المعتمدة لأداء الطواف في المسجد الحرام، بما يسهم في تنظيم الحركة داخل المطاف وتيسير أداء النسك للجميع، حرصًا على انسيابية حركة الطواف وتمكين المعتمرين من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن صحن المطاف “الطابق الأرضي” خُصص للمعتمرين فقط؛ تيسيرًا لحركة الطائفين وتمكينهم من أداء الطواف بسلاسة، داعيةً إلى الالتزام بالمسارات المخصصة للطواف، مشيرة إلى أن أداء الطواف متاح كذلك في الطوابق العليا وفق الطاقة الاستيعابية والتنظيمات التشغيلية المعتمدة.

وشددت على أن من أهم الإرشادات التي تسهم في انسيابية الحركة داخل المطاف بدء الطواف بمحاذاة الحجر الأسود، والحركة برفق مع اتباع مسار الطواف، وتجنب عكس الاتجاه أو التسبب في إعاقة حركة الطائفين، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز سلامة المعتمرين ويسهم في تنظيم الحركة داخل المطاف.

ونوهت وزارة الحج والعمرة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ومن ذلك توفير خدمة الاطلاع على حالة الكثافة في المطاف والمسعى، داعيةً الراغبين في أداء العمرة إلى الاطلاع على حالة الكثافة قبل التوجه لأداء النسك واختيار الطابق المناسب للطواف والسعي، وذلك عبر الرابط: https://alharamain.gov.sa/public/?module=module_794625، إضافة إلى الاطلاع على «دليل العمرة والزيارة» الذي يوضح تعليمات الطواف والتنظيمات المرتبطة بأداء النسك ضمن منظومة توعوية متكاملة تهدف إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، من خلال الرابط التالي: https://haj.gov.sa/ar/Awareness-Center/Awareness-Guides/Umrah-and-Visit-Guide.