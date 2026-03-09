Icon

وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة Icon إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان Icon باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام Icon الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين Icon بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض Icon الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ صباحاً
الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى مراعاة التنظيمات المعتمدة لأداء الطواف في المسجد الحرام، بما يسهم في تنظيم الحركة داخل المطاف وتيسير أداء النسك للجميع، حرصًا على انسيابية حركة الطواف وتمكين المعتمرين من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن صحن المطاف “الطابق الأرضي” خُصص للمعتمرين فقط؛ تيسيرًا لحركة الطائفين وتمكينهم من أداء الطواف بسلاسة، داعيةً إلى الالتزام بالمسارات المخصصة للطواف، مشيرة إلى أن أداء الطواف متاح كذلك في الطوابق العليا وفق الطاقة الاستيعابية والتنظيمات التشغيلية المعتمدة.

قد يهمّك أيضاً
الحج والعمرة: 4 إرشادات للمعتمرين للاستفادة من لحظات الطواف

الحج والعمرة: 4 إرشادات للمعتمرين للاستفادة من لحظات الطواف

المعتمرون يؤدون طوافهم بكل يسر وسهولة رغم الأعداد المليونية

المعتمرون يؤدون طوافهم بكل يسر وسهولة رغم الأعداد المليونية

وشددت على أن من أهم الإرشادات التي تسهم في انسيابية الحركة داخل المطاف بدء الطواف بمحاذاة الحجر الأسود، والحركة برفق مع اتباع مسار الطواف، وتجنب عكس الاتجاه أو التسبب في إعاقة حركة الطائفين، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز سلامة المعتمرين ويسهم في تنظيم الحركة داخل المطاف.

ونوهت وزارة الحج والعمرة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ومن ذلك توفير خدمة الاطلاع على حالة الكثافة في المطاف والمسعى، داعيةً الراغبين في أداء العمرة إلى الاطلاع على حالة الكثافة قبل التوجه لأداء النسك واختيار الطابق المناسب للطواف والسعي، وذلك عبر الرابط: https://alharamain.gov.sa/public/?module=module_794625، إضافة إلى الاطلاع على «دليل العمرة والزيارة» الذي يوضح تعليمات الطواف والتنظيمات المرتبطة بأداء النسك ضمن منظومة توعوية متكاملة تهدف إلى تيسير رحلة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، من خلال الرابط التالي: https://haj.gov.sa/ar/Awareness-Center/Awareness-Guides/Umrah-and-Visit-Guide.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد