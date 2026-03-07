Icon

السعودية

الحج والعمرة: مقاعد حجاج الداخل في أبراج منى كاملة العدد

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٦ مساءً
الحج والعمرة: مقاعد حجاج الداخل في أبراج منى كاملة العدد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طريق تطبيق “نسك” الإلكتروني اكتمال حجز المقاعد المخصصة لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في الأبراج السكنية الستة في مشعر منى.

حجاج الداخل في أبراج منى

وأوضحت الوزارة أنه لا تتوفر حالياً مقاعد للحجز في باقة الأبراج. وأشارت إلى أن المقاعد المتاحة للحجز متوفرة في باقتي 1 و2 فقط.

يشار إلى أن الوزارة بدأت يوم الأربعاء الماضي المرحلة الثانية من إجراءات تسجيل حجاج الداخل والمتمثلة في عرض الباقات وبدء عملية حجز المقاعد. وأكدت أنه يمكن للمتقدمين في هذه المرحلة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها، وإصدار فاتورة الحجز ثم الدفع عبر نظام “سداد”، ضمن إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم المقاعد وضمان عدالة إتاحة الفرص.

وأوضحت أن مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى (72) ساعة، حتى تاريخ 27/ 11/ 1447هـ، بينما تصبح المهلة (6) ساعات فقط ابتداءً من تاريخ 28/ 11/ 1447هـ، حرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع إلغاء الحجز تلقائياً في حال عدم السداد ضمن المدة المحددة، مشيرة إلى أن طلبات إلغاء الحجز تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة، ويمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30/ 10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 1/ 12/ 1447هـ وحتى إغلاق المنصة.

