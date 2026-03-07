الحربي يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
حصل عقاب بن سليمان الحربي، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والنفسية بمنطقة المدينة المنورة، على شهادة الدكتوراه، في تخصص “سياسات الرعاية وإدارة المؤسسات الاجتماعية”، بتقدير امتياز، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ويُعد هذا التخصص من التخصصات النوعية الحديثة في الجامعات السعودية، كما يُعد الدكتور الحربي من أوائل الطلاب الحاصلين على هذا التخصص الدقيق، نسأل الله له دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا الإنجاز العلمي عونًا له على خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن ينفع بعلمه وطنه ومجتمعه، وأن يوفقه لمزيدٍ من العطاء والتميّز.
“المواطن” تقدم خالص التهاني للدكتور ”عقاب”، متمنية له مزيداً من التوفيق والنجاح.