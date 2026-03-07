Icon

الحربي يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
الحربي يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود
المواطن- فريق التحرير

حصل عقاب بن سليمان الحربي، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والنفسية بمنطقة المدينة المنورة، على شهادة الدكتوراه، في تخصص “سياسات الرعاية وإدارة المؤسسات الاجتماعية”، بتقدير امتياز، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ويُعد هذا التخصص من التخصصات النوعية الحديثة في الجامعات السعودية، كما يُعد الدكتور الحربي من أوائل الطلاب الحاصلين على هذا التخصص الدقيق، نسأل الله له دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا الإنجاز العلمي عونًا له على خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن ينفع بعلمه وطنه ومجتمعه، وأن يوفقه لمزيدٍ من العطاء والتميّز.

المواطن” تقدم خالص التهاني للدكتور ”عقاب”، متمنية له مزيداً من التوفيق والنجاح.

 

