الحرس الوطني الكويتي: أسقطنا مسيرة في أحد مواقع مسؤوليتنا

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم السبت عن تمكن قواته من إسقاط طائرة مُسيّرة في أحد مواقع المسؤولية التي يتولى الحرس الوطني تقديم الإسناد فيها لوزارة الدفاع.

وأوضح الحرس، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الحرس الوطني الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، مؤكداً أن قواته وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.