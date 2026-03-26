Icon

الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيّرات منذ بداية الحرب Icon استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء Icon ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل Icon اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة Icon استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض Icon السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين Icon الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد Icon رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور Icon اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيّرات منذ بداية الحرب
المواطن - فريق التحرير

أعلن الحرس الوطني الكويتي اليوم الخميس تمكن قوة “واجب” التابعة له من إسقاط 46 طائرة غير مأهولة صغيرة (درون) وست طائرات مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس العميد جدعان فاضل في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية إن وحدة التخلص من المتفجرات بكتيبة الهندسة تعاملت منذ بداية العدوان مع 42 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع متفرقة بما أسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف العميد فاضل أن الحرس الوطني لديه أجهزة متطورة لمتابعة الحالة الإشعاعية والكيماوية وتقديم القراءات المستمرة ورصد أي مخاطر وتقديم الإنذار المبكر للجهات المختصة من خلال خط ساخن على مدار الساعة.

وذكر أن قوة (واجب) تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة وجاهزية عالية حيث قامت بتأمين 67 موقعا حيويا ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وتقديم الدعم والإسناد لمختلف جهات الدولة.

وأكد قدرة قوات الحرس الوطني على التعامل مع الأهداف العدوانية في المواقع المكلفة بتأمينها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد