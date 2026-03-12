وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة المراعي ضمك يفوز على النجمة بثلاثة أهداف في دوري روشن “باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن “الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيد فهد آل سعيد وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير 16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة الجيش الأمريكي: فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 غربي العراق
كسب فريق الحزم نظيره الخلود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة (26) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».
وسجل لفريق الحزم اللاعب نواف الحبشي عند الدقيقة (9)، وعبدالعزيز الضويحي عند الدقيقة (86)، فيما سجل الخلود هدفه الوحيد عن طريق لاعبه راميرو إنريكي عند الدقيقة (44).
وبهذا الانتصار رفع فريق الحزم رصيده إلى (31) نقطة في المركز التاسع مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة، فيما بقي فريق الخلود على رصيده السابق (25) نقطة في المركز الرابع عشر.