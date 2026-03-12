الحزم يفوز على الخلود بهدفين في دوري روشن

كسب فريق الحزم نظيره الخلود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة (26) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وسجل لفريق الحزم اللاعب نواف الحبشي عند الدقيقة (9)، وعبدالعزيز الضويحي عند الدقيقة (86)، فيما سجل الخلود هدفه الوحيد عن طريق لاعبه راميرو إنريكي عند الدقيقة (44).

وبهذا الانتصار رفع فريق الحزم رصيده إلى (31) نقطة في المركز التاسع مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة، فيما بقي فريق الخلود على رصيده السابق (25) نقطة في المركز الرابع عشر.