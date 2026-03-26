الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي

أزالت السلطات المكسيكية 128 طنًا من مخلفات النفط الخام من خليج المكسيك بعد حادثة تسرب أُبلغ عنها مطلع شهر مارس.

وحققت إدارة الرئيسة كلاوديا شينباوم في أصول التسرب النفطي الذي امتدت أضراره على 165 كيلومترًا من الساحل بين ولايتي فيراكروز وتاباسكو الجنوبيتين وفق تقديرات رسمية، فيما تُستخدم قوارب وطائرات مسيّرة للتحقيق في مصدر التسرب.