Icon

‏الخارجية السعودية: لا يمكن قبول أو تبرير الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية Icon الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات Icon وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا Icon إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي Icon تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة Icon رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة Icon البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية Icon وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي Icon العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
تصرفات إيران تجاه دولنا لا تغلب الحكمة لتجنب توسيع التصعيد

‏الخارجية السعودية: لا يمكن قبول أو تبرير الاعتداءات الإيرانية الآثمة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٨ صباحاً
‏الخارجية السعودية: لا يمكن قبول أو تبرير الاعتداءات الإيرانية الآثمة
المواطن- واس

مواضيع ذات علاقة

تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددٍ من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال. وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان.
إن مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل الا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي. وفيما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أوضح فيها أنه ليس لديهم خطط للاعتداء على دول الجوار وأنه تم اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس القيادة، فإن المملكة تؤكد أن الجانب الإيراني لم يطبق تلك الدعوة على أرض الواقع، سواء خلال إلقاء الرئيس الإيراني لكلمته أو بعدها واستمر في اعتداءاته مستنداً لحجج واهية لا تستند لأي حقيقة، بما فيها مزاعم سبق وأوضحت المملكة عدم صحتها وهي المتعلقة بإنطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من المملكة للمشاركة بالحرب، بينما الواقع أن تلك الطائرات تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
وتؤكد المملكة على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً، ونؤكد على أن ما تقوم به إيران حالياً تجاه دولنا لا يغلب الحكمة والمصلحة في تجنب توسيع دائرة التصعيد الذي ستكون هي الخاسر الأكبر فيه.

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر...

الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات

الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين
السعودية

1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين...

السعودية
جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم المهني عن بُعد
السعودية

جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تعلن فتح...

السعودية
ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال
السعودية

ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة...

السعودية
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية لإيران
العالم

ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية...

العالم
البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
العالم

البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة...

العالم
ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية
السعودية

ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان...

السعودية
أمير عسير يرعى “ليلة الخير” لدعم جود الإسكان وتراحم ونادي أبها الرياضي
السعودية

أمير عسير يرعى “ليلة الخير” لدعم جود...

السعودية
أرامكو: توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى “ميناء ينبع”
السوق

أرامكو: توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى...

السوق