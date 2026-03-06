Icon

الخطوط السعودية: استئناف الرحلات الجوية جزئيًا من وإلى دبي بدءًا من الغد

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الخطوط السعودية: استئناف الرحلات الجوية جزئيًا من وإلى دبي بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الخطوط السعودية استئناف الرحلات الجوية جزئيًا من وإلى دبي بدءًا من الغد.

