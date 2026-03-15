الخطوط العراقية: نقل المسافرين برًا من مطار عرعر السعودي إلى العراق

أعلنت الخطوط الجوية العراقية فجر اليوم الأحد، مباشرة رحلات إجلاء العراقيين العالقين في الخارج عبر أراضي المملكة.

وذكر بيان للشركة أن “الشركة ستتولى نقل المواطنين إلى مطار عرعر في السعودية ضمن جسر جوي استثنائي يهدف إلى إعادتهم بأسرع وقت ممكن، ليتم بعدها نقلهم براً عبر منفذ عرعر الحدودي وصولاً إلى أراضي العراق”.

وتابع البيان أن “الخطوط الجوية العراقية باشرت تنفيذ رحلات خاصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث توجهت إحدى طائرات الناقل الوطني من مطار أنقرة إسنبوغا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، بهدف إجلاء المسافرين العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية”.