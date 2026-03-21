الخطوط الكويتية وطيران الخليج يطلقون رحلاتهم عبر مطارات الدمام لوجهات جديدة

أعلنت الخطوط الكويتية وطيران الخليج، اليوم السبت، عن إطلاق رحلاتهم عبر مطارات الدمام لوجهات جديدة.
وقال حساب مطارات الدمام، عبر منصة إكس “ترحب مطارات الدمام بالخطوط الجوية الكويتية بمناسبة إطلاق رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي إلى لندن، القاهرة، إسطنبول، عمّان، وباريس، بما يعزز الربط الجوي ويوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين، كما تتيح القنوات الرقمية للناقل الجوي إمكانية الاطلاع على التفاصيل وإتمام الحجوزات اعتباراً من الأحد 22 مارس 2026م.” نتطلع إلى شراكة ناجحة وتجربة سفر مميزة للجميع”.
— مطارات الدمام (@DACOKSA) March 21, 2026