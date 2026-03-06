Icon

الخليج يتجاوز الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
الخليج يتجاوز الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
المواطن - واس

حقق فريق الخليج فوزًا مهمًا على ضيفه الحزم بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدفي الخليج اللاعبان كوستاس فورتونيس عند الدقيقة (60) من ركلة جزاء، ويورغوس ماسوراس عند الدقيقة (72)، فيما أحرز هدف الحزم اللاعب نواف الحبشي عند الدقيقة (54).

وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى (30) نقطة في المركز (9)، فيما تجمد رصيد الحزم عند (28) نقطة في المركز (11).

