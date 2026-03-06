الخليج يتجاوز الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي
حقق فريق الخليج فوزًا مهمًا على ضيفه الحزم بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل هدفي الخليج اللاعبان كوستاس فورتونيس عند الدقيقة (60) من ركلة جزاء، ويورغوس ماسوراس عند الدقيقة (72)، فيما أحرز هدف الحزم اللاعب نواف الحبشي عند الدقيقة (54).
وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى (30) نقطة في المركز (9)، فيما تجمد رصيد الحزم عند (28) نقطة في المركز (11).