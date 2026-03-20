الداخلية البحرينية: ‏حريق في مستودع لإحدى الشركات إثر سقوط شظايا

أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين، أن الدفاع المدني تمكّن من السيطرة على حريق اندلع في مستودع تابع لإحدى الشركات.

وقالت، نقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم: “جاء ذلك جرّاء سقوط شظايا ناتجة عن العدوان الإيراني، دون وقوع أي إصابات”.