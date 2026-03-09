الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون

ضبطت الجهات المختصة بوزارة الداخلية القطرية 5 أشخاص لمخالفتهم ما ورد في بيان الوزارة بشأن حظر استخدام أو تشغيل الطائرات المسيرة (الدرون) في ظل الظروف الراهنة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية، قد أعلنت اعتبارًا من الأول من مارس 2026، عن حظر شامل ومؤقت على استخدام أو تشغيل أو إطلاق الطائرات المسيرة (الدرون) بجميع أنواعها وأحجامها وتقنياتها في كافة أنحاء الدولة وحتى إشعار آخر.