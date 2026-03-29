الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٩ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
المواطن - فريق التحرير

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت -وكالة أنباء الإمارات- أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 414 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1914 طائرة مسيّرة.

قد يهمّك أيضاً
حكومة دبي: أصوات الانفجارات نتيجة اعتراضات ناجحة دون أضرار

حكومة دبي: أصوات الانفجارات نتيجة اعتراضات ناجحة دون أضرار

الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

وأضافت أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين، وإصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من جنسيات مختلفة.

إقرأ المزيد

الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم
العالم

الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9...

العالم
حكومة دبي: أصوات الانفجارات نتيجة اعتراضات ناجحة دون أضرار
العالم

حكومة دبي: أصوات الانفجارات نتيجة اعتراضات ناجحة...

العالم
البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني
العالم

البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد...

العالم
الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية
العالم

الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا...

العالم
أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي
العالم

أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا...

العالم
الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
العالم

الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية...

العالم
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 20 صاروخا باليستيا و 37 مسيّرة إيرانية
العالم

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 20...

العالم
الإمارات: ندين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على البحرين
العالم

الإمارات: ندين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر...

العالم