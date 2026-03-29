الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت -وكالة أنباء الإمارات- أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 414 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1914 طائرة مسيّرة.

وأضافت أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين، وإصابة 178 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من جنسيات مختلفة.