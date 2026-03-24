أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس  Icon

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة
المواطن - فريق التحرير

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 مع 5 صواريخ باليستية، و 17 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و 1806 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 161 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

