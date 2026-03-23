Icon

الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض | عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها | الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان | ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز | الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود | حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها | فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند | القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة | أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين | أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أُعلن في الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم، مع 7 صواريخ باليستية، و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها أنها تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 352 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1789 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين, وإصابة 161 من جنسيات مختلفة تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وتؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة الأمن، بما يضمن صون سيادة وأمن واستقرار البلاد ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

