Icon

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية
المواطن - فريق التحرير

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت: “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1815 طائرة مسيرة”.

وتابعت: “أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 166 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية”.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

