إحباط محاولة هجوم بمسيّرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية | تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران | السعودية: نواصل جهودنا لتعزيز أمن الملاحة البحرية | إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض | الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية | قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي | مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار | تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل | الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر | الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

