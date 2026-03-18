الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.