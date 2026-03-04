الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة, حيث تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها، بينما سقطت 8 في أراضي الإمارات.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخًا باليستيًا أُطْلِقَت تجاه الإمارات، وتم تدمير 175 صاروخًا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الإمارات.

وأشارت إلى أنه تم رصد 941 مسيرة إيرانية واعتراض 876 مسيرة، فيما وقع 65 منها داخل أراض الإمارات، موضحة أنه تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة و78 حالة إصابة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، عادةً ذلك عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.