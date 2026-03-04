Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة, حيث تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها، بينما سقطت 8 في أراضي الإمارات.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخًا باليستيًا أُطْلِقَت تجاه الإمارات، وتم تدمير 175 صاروخًا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الإمارات.

قد يهمّك أيضاً
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض اليوم 3 صواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض اليوم 3 صواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة

وأشارت إلى أنه تم رصد 941 مسيرة إيرانية واعتراض 876 مسيرة، فيما وقع 65 منها داخل أراض الإمارات، موضحة أنه تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة و78 حالة إصابة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، عادةً ذلك عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض اليوم 3 صواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة
العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض اليوم 3 صواريخ...

العالم