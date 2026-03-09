Icon

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي Icon الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون Icon ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها Icon بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة Icon السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية Icon باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة Icon اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

قد يهمّك أيضاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية...

العالم