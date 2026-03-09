الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء
قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.