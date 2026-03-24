سد قرية شلال بالعُلا.. مصدر مائي ينسجم مع التكوينات الصخرية الفريدة | أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء | البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث | قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم | إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني | الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية | الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة | مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة | لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه | قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي “إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”، داعيًا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

قد يهمّك أيضاً
الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية

البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الكويت: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة
العالم

الكويت: اعتراض صاروخين بالستيين و13 طائرة مسيّرة...

العالم
فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن...

أخبار رئيسية
الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة
العالم

الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23...

العالم
الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: رصد 7 مسيرات معادية داخل المجال...

العالم
مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه
العالم

مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع...

العالم
الكويت تدين استهداف إيران لمصفاتين في السعودية: تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة
السعودية

الكويت تدين استهداف إيران لمصفاتين في السعودية:...

السعودية
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله الإرهابية
العالم

الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة...

العالم
هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية الإيرانية
العالم

هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز...

العالم