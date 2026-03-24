الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي “إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”، داعيًا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.