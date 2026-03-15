الدفاع الإماراتية: التعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيّرات إيرانية اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها تعاملت اليوم الأحد مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيّرات إيرانية.

في سيق آخر قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس، الأحد، إن سيول “تدرس عن كثب” الطلب الذي وجهه إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين دول أخرى لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس “نتابع عن كثب تصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة”.