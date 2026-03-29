الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة، في منشور على منصة “إكس”، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الإمارات هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.