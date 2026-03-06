رئيس إيران: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة الدفاع الإماراتية: دمرنا 205 صواريخ باليستية و 1184 مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم بئر الفُقير.. معلم تاريخي يروي قصة نبوية ويعزز التجربة الثقافية في المدينة المنورة ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير 205 صواريخ باليستية و1184 طائرة مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن، في إطار عملياتها للتصدي للتهديدات الجوية.
وفي وقت سابق، حذر النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق.
وفي بيان نشرته صفحة النيابة العامة على منصة “إكس”، الجمعة، أكد الشامسي أن “نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها، قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعا غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة”.
كما أكد أن “مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات”.
وأشار النائب العام إلى أن “التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة”.