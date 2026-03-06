Icon

الدفاع الإماراتية: دمرنا 205 صواريخ باليستية و 1184 مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
الدفاع الإماراتية: دمرنا 205 صواريخ باليستية و 1184 مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير 205 صواريخ باليستية و1184 طائرة مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن، في إطار عملياتها للتصدي للتهديدات الجوية.

وفي وقت سابق، حذر النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق.

وفي بيان نشرته صفحة النيابة العامة على منصة “إكس”، الجمعة، أكد الشامسي أن “نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها، قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعا غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة”.

كما أكد أن “مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات”.

وأشار النائب العام إلى أن “التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة”.

