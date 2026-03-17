اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية

الدفاع الإماراتية: نتصدى الآن لصواريخ ومسيرات من إيران

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات، أن الدفاع الإماراتية تتصدى الآن لصواريخ ومسيرات من إيران، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن بلاده قد تنضم إلى جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان سلامة مضيق هرمز وأمنه، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق بعد على خطة رسمية وأن المحادثات جارية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية عبر الإنترنت نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي، قال قرقاش “تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية ضمان تدفق التجارة وتدفق الطاقة”.

وذكر قرقاش أيضا أن بمجرد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من إيران بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بما يضمن عدم تحولها إلى تهديد للمنطقة

