الدفاع الجوي البحريني يصد 70 صاروخًا و59 طائرة مسيّرة بنجاح وكفاءة عالية

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
الدفاع الجوي البحريني يصد 70 صاروخًا و59 طائرة مسيّرة بنجاح وكفاءة عالية
المواطن - واس

أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين قامت بصد موجة جديدة من الهجمات العدائية الآثمة بالصواريخ البالستية والمسيّرات الإيرانية العدائية التي استهدفت مملكة البحرين وذلك بنجاح وكفاءة عالية، حيث بلغ إجمالي الهجمات العدائية 70 صاروخًا و59 طائرة مسيّرة.

وشدد المركز على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة من قبل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يعد انتهاكًا جسيمًا لسيادة مملكة البحرين ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا احتفاظ مملكة البحرين بالحق القانوني في الرد واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأوضح المركز أنه تم التعامل فورًا من قبل الجهات المعنية مع سقوط شظايا محدودة ناجمة عن عمليات التدمير في بعض المواقع وفق البروتوكولات المعتمدة، لافتًا الانتباه إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة وفق منظومة متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

