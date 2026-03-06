Icon

الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا وأضرار مادية محدودة

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا وأضرار مادية محدودة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لـ12 طائرة مسيّرة و14 صاروخاً استهدفت البلاد، مشيرة إلى أن صاروخين سقطا خارج منطقة التهديد.

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن أضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه نتيجة الاعتداءات التي استهدفت أجواء دولة الكويت بلغ 212 صاروخًا بالستيًا إضافة إلى 394 طائرة مسيرة وتمكنت القوات المسلحة من التصدي لها واعتراضها ضمن منطقة العمليات الجارية.

