Icon

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف Icon رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض Icon ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة Icon أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج Icon العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة Icon الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة صواريخ بالستية في جنوب الكويت فيما تم رصد موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت الأجواء وتمكنت الدفاعات الجوية الكويتية من تدمير بعضها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز إعلامي اليوم، أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع ثلاثة صواريخ بالستية تم اعتراضها وتدميرها في جنوب البلاد، فيما رصدت منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء الكويت، مبينًا أن الدفاعات الجوية الكويتية تمكنت من تدمير بعضها مما نتج عن سقوط شظايا.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا وأضرار مادية محدودة

الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا وأضرار مادية محدودة

وأضاف أن طائرتين مسيرتين استهدفتا خزانات وقود مطار الكويت الدولي في منطقة صبحان كما استهدفت مسيرة مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا وأضرار مادية محدودة
العالم

الدفاع الكويتية: اعتراض 12 مسيّرة و14 صاروخًا...

العالم