الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة صواريخ بالستية في جنوب الكويت فيما تم رصد موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت الأجواء وتمكنت الدفاعات الجوية الكويتية من تدمير بعضها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز إعلامي اليوم، أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تعامل الدفاعات الجوية الكويتية مع ثلاثة صواريخ بالستية تم اعتراضها وتدميرها في جنوب البلاد، فيما رصدت منظومات الدفاع الجوي والطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء الكويت، مبينًا أن الدفاعات الجوية الكويتية تمكنت من تدمير بعضها مما نتج عن سقوط شظايا.

وأضاف أن طائرتين مسيرتين استهدفتا خزانات وقود مطار الكويت الدولي في منطقة صبحان كما استهدفت مسيرة مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.