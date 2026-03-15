الدفاع الكويتية: رصد 14 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أن القوات المسلحة رصدت 14 طائرة مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تم تدمير 8 مسيّرات منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز إعلامي: “إن المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة”، مضيفًا أن ثلاث مسيّرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما سقطت ثلاث مسيّرات أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر.

وأشار إلى أن (قوة واجب) من الحرس الوطني تمكنت من التعامل مع خمس مسيّرات معادية وتدميرها ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية، لافتًا إلى أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع سبعة بلاغات حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 12 بلاغًا مرتبطًا بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد البلاغات إلى 392 بلاغًا.

وأوضحت أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 89 مرة.