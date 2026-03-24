الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر إلى صوت رسالة نصية عادية.

وقال الدفاع البدني، عبر حسابه في منصة إكس: “نعلن تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر إلى صوت رسالة نصية عادية تظهر على شاشة الهاتف الذكي آليًا، لتمييزها عن نغمة وقوع الخطر”.