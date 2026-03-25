نتج عن الحادث أضرار مادية محدودة

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المواطن - واس

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه في يوم الأربعاء 6 / 10 / 1447هـ الموافق 25 / 3 / 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء (غير مأهول بالسكان) في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات – ولله الحمد.
وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

