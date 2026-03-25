الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه في يوم الأربعاء 6 / 10 / 1447هـ الموافق 25 / 3 / 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء (غير مأهول بالسكان) في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات – ولله الحمد.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.