الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج وأضرار مادية في 6 منازل دون إصابات

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 10/12/ 1447 هـ الموافق 31/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (6) منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.