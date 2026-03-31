الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج وأضرار مادية في 6 منازل دون إصابات

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
المواطن - واس

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 10/12/ 1447 هـ الموافق 31/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (6) منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات

الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات
أخبار رئيسية

الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي...

أخبار رئيسية