الدفاع المدني: سقوط شظايا مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان وأضرار في 3 منازل ومركبات

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
المواطن - واس

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 10/12/ 1447 هـ الموافق 31/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (3) منازل وعدد من المركبات، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه إصابتان طفيفتان، إحداهما غادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأضرار مادية محدودة.
وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

قد يهمّك أيضاً
بلدية الخرج تُنهي جاهزيتها لعيد الفطر بتهيئة 33 حديقة و14 فعالية متنوعة

بلدية الخرج تُنهي جاهزيتها لعيد الفطر بتهيئة 33 حديقة و14 فعالية متنوعة

الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

