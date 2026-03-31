الدفاع المدني: سقوط شظايا مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان وأضرار في 3 منازل ومركبات

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الثلاثاء 10/12/ 1447 هـ الموافق 31/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (3) منازل وعدد من المركبات، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نتج عنه إصابتان طفيفتان، إحداهما غادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأضرار مادية محدودة.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.