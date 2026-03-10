الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي دون إصابات وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي وظائف شاغرة في شركة معادن جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان