‏الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي دون إصابات

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
‏الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي دون إصابات
المواطن - فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي لـ المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن فرق الدفاع المدني باشرت، صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، حادث سقوط طائرة مسيّرة في أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي.

وأوضح أن الحادث أسفر عن أضرار مادية محدودةفي الموقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تعاملت الفرق المختصة مع الواقعة وفق الإجراءات المتبعة.

