الدفاع المدني: سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة 12 مقيمًا في الخرج

صرَّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الأحد 19 / 9 / 1447هـ الموافق 8 / 3 / 2026م باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية.

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.