عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر

الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، ‏مساء اليوم، عبر المنصة الوطنية إنذارا مبكرا في محافظة الخرج.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتخاذ عدد من إجراءات السلامة عند وصول رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، مؤكدة أن الوقاية أمان وأن الالتزام بالتعليمات يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وناشدت المواطنين والمقيمين عند ملاحظة أي خطر، الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة.

وشددت على عدة إرشادات من بينها: ضرورة الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدة عن النوافذ، والبقاء فيها حتى زوال الخطر.، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة، وعند وصول رسالة التحذير وأنت في مركبتك، توقف على جانب الطريق في مكان آمن بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة، وإذا كنت في الخارج، ادخل إلى أقرب مبنى أو احتمِ خلف ساتر صلب، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

