الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ، زوال الخطر في محافظة الخرج، بعد إطلاق صفارات الإنذار المبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر.
وقال الدفاع المدني: “تنبيه زال الخطر، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن مواقع الخطر، وعند ملاحظة خطر اتصل برقم الطوارئ (911)”.