الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ، زوال الخطر في محافظة الخرج، بعد إطلاق صفارات الإنذار المبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وقال الدفاع المدني: “تنبيه زال الخطر، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات ⁧‫#الدفاع_المدني‬⁩ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن مواقع الخطر، وعند ملاحظة خطر اتصل برقم الطوارئ (911)”.

