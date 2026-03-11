الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ، زوال الخطر في محافظة الخرج، بعد إطلاق صفارات الإنذار المبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر.

وقال الدفاع المدني: “تنبيه زال الخطر، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات ⁧‫#الدفاع_المدني‬⁩ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن مواقع الخطر، وعند ملاحظة خطر اتصل برقم الطوارئ (911)”.