الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة

الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان أمين مجلس التعاون: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان الإيراني بمبررات زائفة إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة
تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية بنسبة (%0.1) إلى (99.576)، مع ترقب الأسواق تطورات التوترات الجيوسياسية وتقلص توقعات رفع الفائدة.
وارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة الأمريكية إلى (%64.4)، في ظل مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بعد اضطرابات مضيق هرمز.
وانخفض الدولار أمام الين إلى (159.39)، بينما ارتفع اليورو إلى (1.1570) دولار. واستقر اليوان عند (6.905)، والجنيه الإسترليني عند (1.3365).
وفي العملات المشفرة، تراجعت بتكوين إلى (70,815.26) دولارًا، وإيثر إلى (2,150.80) دولارًا.