الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
المواطن - واس

تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية بنسبة (%0.1) إلى (99.576)، مع ترقب الأسواق تطورات التوترات الجيوسياسية وتقلص توقعات رفع الفائدة.

وارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة الأمريكية إلى (%64.4)، في ظل مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بعد اضطرابات مضيق هرمز.

وانخفض الدولار أمام الين إلى (159.39)، بينما ارتفع اليورو إلى (1.1570) دولار. واستقر اليوان عند (6.905)، والجنيه الإسترليني عند (1.3365).

وفي العملات المشفرة، تراجعت بتكوين إلى (70,815.26) دولارًا، وإيثر إلى (2,150.80) دولارًا.

