الدولار يرتفع واليورو والإسترليني يتراجعان

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، بينما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى 0.19 بالمئة إلى 100.05، مسجلًا مكاسب بنحو 2.5 بالمئة, فيما تراجع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الذي سجله أمس الاثنين.
وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال اليوم, في حين انخفض الين إلى 159.40 مقابل الدولار، ليكون على مقربة من مستوى 160 الذي يتم ترقبه، وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر.