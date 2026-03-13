الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، متجهاً لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتراجع الإقبال على المخاطرة.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بينما حذرت اليابان من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية عملتها من مزيد من التراجع، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو 20 شهراً.

وفي سياق متصل باضطرابات أسواق الطاقة، سمحت الولايات المتحدة ببيع بعض المنتجات البترولية الروسية التي كانت خاضعة لعقوبات، فُرضت على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

كما صعّدت إيران من هجماتها على منشآت النفط والنقل في عدة مناطق بالشرق الأوسط، في وقت تعهّد فيه الزعيم الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، بالإبقاء على إغلاق ممر مضيق هرمز.