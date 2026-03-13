Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص Icon السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني Icon الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر Icon واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات Icon ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم Icon منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان Icon وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية Icon أمطار على منطقة نجران حتى المساء  Icon خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات Icon تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، متجهاً لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتراجع الإقبال على المخاطرة.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بينما حذرت اليابان من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية عملتها من مزيد من التراجع، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو 20 شهراً.

قد يهمّك أيضاً
تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى

توقّف ارتفاع الدولار يرفع العملات الأخرى

وفي سياق متصل باضطرابات أسواق الطاقة، سمحت الولايات المتحدة ببيع بعض المنتجات البترولية الروسية التي كانت خاضعة لعقوبات، فُرضت على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

كما صعّدت إيران من هجماتها على منشآت النفط والنقل في عدة مناطق بالشرق الأوسط، في وقت تعهّد فيه الزعيم الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، بالإبقاء على إغلاق ممر مضيق هرمز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات
السوق

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد...

السوق