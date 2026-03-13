سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية أمطار على منطقة نجران حتى المساء خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها
ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، متجهاً لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتراجع الإقبال على المخاطرة.
في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بينما حذرت اليابان من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية عملتها من مزيد من التراجع، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو 20 شهراً.
وفي سياق متصل باضطرابات أسواق الطاقة، سمحت الولايات المتحدة ببيع بعض المنتجات البترولية الروسية التي كانت خاضعة لعقوبات، فُرضت على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
كما صعّدت إيران من هجماتها على منشآت النفط والنقل في عدة مناطق بالشرق الأوسط، في وقت تعهّد فيه الزعيم الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، بالإبقاء على إغلاق ممر مضيق هرمز.