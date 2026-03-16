الدولار يهبط وسط ترقب لاجتماعات بنوك مركزية

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع وظائف شاغرة في شركة أرامكو
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.39 بالمئة إلى 99.95، وسط ترقب أسبوع اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.
في المقابل عكس اليورو اتجاهه بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، ليجري تداوله مرتفعًا 0.62 بالمئة عند 1.1485 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.61 بالمئة إلى 1.3302 دولار، وهو ما يزيد قليلًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله يوم الجمعة.
وصعد الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.70625 دولار، مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية في أستراليا.
وجرى تداول الين عند مستوى أقل بقليل من 160 مقابل الدولار، وتراجع الدولار 0.25 بالمئة إلى 6.887 مقابل اليوان الصيني المتداول في السوق الخارجية.