الدولار يهبط وسط ترقب لاجتماعات بنوك مركزية

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية 0.39 بالمئة إلى 99.95، وسط ترقب أسبوع اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

في المقابل عكس اليورو اتجاهه بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، ليجري تداوله مرتفعًا 0.62 بالمئة عند 1.1485 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.61 بالمئة إلى 1.3302 دولار، وهو ما يزيد قليلًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله يوم الجمعة.

وصعد الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.70625 دولار، مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية في أستراليا.

وجرى تداول الين عند مستوى أقل بقليل من 160 مقابل الدولار، وتراجع الدولار 0.25 بالمئة إلى 6.887 مقابل اليوان الصيني المتداول في السوق الخارجية.